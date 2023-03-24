Авдошкина (Гаврилова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдошкина (Гаврилова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1886

Муж: Авдошкин Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
14.03.1889

Дочь: Глазер Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Степанович

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.02.1895 ст.

Сын: Авдошкин Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Степанович

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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