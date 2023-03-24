Авдошкина (Гаврилова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
14.03.1889
Дочь: Глазер Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
16.02.1895 ст.
Отец ребёнка: Авдошкин Фёдор Степанович
Смерть
Неизвестно