Авдошкин Фёдор Степанович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти1936
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Авдошкин Степан Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
егерь
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1886
Сын: Авдошкин Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Авдошкина Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
14.03.1889
Дочь: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Авдошкина (Гаврилова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.02.1895 ст.
Мать ребёнка: Авдошкина (Гаврилова) Мария Дмитриевна
Смерть
1936