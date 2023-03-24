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Авдошкин Фёдор Степанович

Место рождения

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Авдошкин Степан Степанович

Мать: не указана

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдошкина Евдокия Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
егерь
Место жительства
Неизвестно
Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Авдошкин Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Авдошкина Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
1886

Жена: Авдошкина (Гаврилова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.03.1889

Дочь: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Авдошкина (Гаврилова) Мария Дмитриевна

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.02.1895 ст.

Сын: Авдошкин Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Авдошкина (Гаврилова) Мария Дмитриевна

Новая, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1936

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