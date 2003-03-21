Кузнецова (Глазер) Мария Петровна
Место рождениях. Брод, Новотроицкая волость, Валдайский уезд, Новгородская губерния, Российская Империя
Дата рождения14.01.1920
Дата смерти21.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Образование
1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Пед. Университет Специальность: Литератор Уровень образования: Высшеее 59°53'19.176" 30°16'23.592"
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1946
Сын: Кузнецов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Работа или профессия
С 01.10.1953 по 15.08.1958
Учитель русского языка и литературы | Место работы: Кулотинская средняя школа Должность: Учитель русского языка и литературы
Работа или профессия
После 1958
Учитель | Место работы: Вечерняя школа Должность: Учитель
Смерть
21.03.2003