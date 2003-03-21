Кузнецова (Глазер) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Глазер) Мария Петровна

Место рождения

х. Брод, Новотроицкая волость, Валдайский уезд, Новгородская губерния, Российская Империя

Дата рождения

14.01.1920

Дата смерти

21.03.2003

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

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Дети

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1946 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1920

Отец: Глазер Пётр Карлович

Мать: Глазер (Авдошкина) Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Образование
1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Пед. Университет Специальность: Литератор Уровень образования: Высшеее 59°53'19.176" 30°16'23.592"
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1946

Сын: Кузнецов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 01.10.1953 по 15.08.1958
Кулотино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Учитель русского языка и литературы | Место работы: Кулотинская средняя школа Должность: Учитель русского языка и литературы
Работа или профессия
После 1958
Кулотино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область
Учитель | Место работы: Вечерняя школа Должность: Учитель
Смерть
21.03.2003
Кулотино, Окуловский муниципальный район, Новгородская область

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