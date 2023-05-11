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Кузнецов Александр Сергеевич

Место рождения

Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд

Дата рождения

1946

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1920 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кузнецова Мария Петровна

Парахино, Заозерская волость, Крестецкий уезд
Рождение ребёнка
01.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Инна Васильевна

Рождение ребёнка
07.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Инна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Инна Васильевна

Смерть
1986
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