Кузнецов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1946
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Кузнецова Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Инна Васильевна
Рождение ребёнка
07.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Инна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986