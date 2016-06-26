Кузнецова (Просвирнина) Инна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Просвирнина) Инна Васильевна

Кузнецова (Просвирнина) Инна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1947

Дата смерти

26.06.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1947

Отец: Просвирнин Василий Поликарпович

Мать: Просвирнина Рима Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
01.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
07.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Сергеевич

Смерть
26.06.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.