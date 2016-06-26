Кузнецова (Просвирнина) Инна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1947
Дата смерти26.06.2016
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
07.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Сергеевич
Смерть
26.06.2016