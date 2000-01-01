Мамаева (Кокорина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Кокорина) Мария Петровна

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Кокорин Пётр Тимофеевич

Мать: Кокорина Пелагея Филипповна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
18.05.1855

Муж: Мамаев Иван Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.09.1855

Дочь: Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
24.03.1857

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
23.06.1859

Дочь: Мамаева Евфрасинья Ивановна

Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.06.1860

Сын: Мамаев Никифор Иванович

Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
26.11.1862

Сын: Мамаев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
19.06.1866 ст.

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1866
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