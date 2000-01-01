Мамаева (Кокорина) Мария Петровна
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
18.05.1855
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.09.1855
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
24.03.1857
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
23.06.1859
Дочь: Мамаева Евфрасинья Ивановна
Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.06.1860
Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
26.11.1862
Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
19.06.1866 ст.
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1866