Мамаев Никифор Иванович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения01.06.1860
Дата смерти23.11.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1860
Отец: Мамаев Иван Фёдорович
Мать: Мамаева Мария Петровна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
04.03.1883
Дочь: Мамаева Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
28.10.1884
Сын: Мамаев Терентий Никифорович
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.12.1889
Дочь: Анисия Никифоровна
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
28.03.1893
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
28.06.1895
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Никифоровна
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.08.1903
Дочь: Наталия Никифоровна
Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
23.11.1915
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)