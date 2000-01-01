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Мамаев Никифор Иванович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

01.06.1860

Дата смерти

23.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1860

Отец: Мамаев Иван Фёдорович

Мать: Мамаева Мария Петровна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
04.03.1883

Дочь: Мамаева Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
28.10.1884

Сын: Мамаев Терентий Никифорович

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.12.1889

Дочь: Анисия Никифоровна

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
28.03.1893

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
28.06.1895

Сын: Мамаев Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Никифоровна

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.08.1903

Дочь: Наталия Никифоровна

Мать ребёнка: Мамаева Параскева Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Параскева Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
23.11.1915
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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