Мамаева (?) Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1883
Дочь: Мамаева Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
28.10.1884
Сын: Мамаев Терентий Никифорович
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.12.1889
Дочь: Анисия Никифоровна
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
28.03.1893
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
28.06.1895
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Никифоровна
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.08.1903
Дочь: Наталия Никифоровна
Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно