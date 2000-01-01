Мамаева (?) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Параскева Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1883

Дочь: Мамаева Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
28.10.1884

Сын: Мамаев Терентий Никифорович

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.12.1889

Дочь: Анисия Никифоровна

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
28.03.1893

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
28.06.1895

Сын: Мамаев Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Никифоровна

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.08.1903

Дочь: Наталия Никифоровна

Отец ребёнка: Мамаев Никифор Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Никифор Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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