Мамаев Терентий Никифорович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения28.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1884
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Терентиева
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Саввина
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Терентиева
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Саввина
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.02.1917
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Саввина
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Евдокия Саввина
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Работа или профессия
Неизвестно
работал на мельнице
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно