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Мамаев Терентий Никифорович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

28.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1884

Отец: Мамаев Никифор Иванович

Мать: Мамаева Параскева Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Терентиева

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Саввина

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Терентиева

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Саввина

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.02.1917

Сын: Мамаев Иван Терентивич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Саввина

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Евдокия Саввина

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Работа или профессия
Неизвестно
работал на мельнице
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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