Мамаева Евдокия Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Терентиева
Отец ребёнка: Мамаев Терентий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Терентиева
Отец ребёнка: Мамаев Терентий Никифорович
Рождение ребёнка
16.02.1917
Отец ребёнка: Мамаев Терентий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно