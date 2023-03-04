Мамаева Евдокия Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Евдокия Саввина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Терентиева

Отец ребёнка: Мамаев Терентий Никифорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Терентиева

Отец ребёнка: Мамаев Терентий Никифорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1917

Сын: Мамаев Иван Терентивич

Отец ребёнка: Мамаев Терентий Никифорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Терентий Никифорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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