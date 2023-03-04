Кокорина (Смирнова) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Смирнова) Пелагея Филипповна

Место рождения

п. Агафоновский

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Смирнов Филип Сергеевич

Мать: не указана

п. Агафоновский
Бракосочетание
04.02.1816

Муж: Кокорин Пётр Тимофеевич

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Тимофеевич

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Тимофеевич

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Мамаева Мария Петровна

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Тимофеевич

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Кокорин Матвей Петрович

Отец ребёнка: Кокорин Пётр Тимофеевич

Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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