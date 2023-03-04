Кокорина (Смирнова) Пелагея Филипповна
Место рожденияп. Агафоновский
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Смирнов Филип Сергеевич
Мать: не указана
п. Агафоновский
Бракосочетание
04.02.1816
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Мамаева Мария Петровна
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Кокорин Пётр Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858