Кокорин Матвей Петрович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти05.12.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
24.10.1854
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
16.08.1855
Дочь: Кокорина Васса Матвеевна
Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
11.01.1857
Сын: Кокорин Афанасий Матвеевич
Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
После 1858
Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.02.1859
Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
09.04.1861
Дочь: Кокорина Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
11.06.1862
Дочь: Акилина Матвеевна
Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
26.02.1864
Дочь: Кокорина Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
28.04.1865
Дочь: Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кокорина Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
27.06.1883
Мать ребёнка: Кокорина Параскева Савинова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
28.01.1885
Сын: Кокорин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Кокорина Параскева Савинова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
20.02.1888
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Кокорина Параскева Савинова
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
05.12.1902
д. Кокорины (Федоровский)