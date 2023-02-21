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Кокорин Матвей Петрович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

05.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Кокорин Пётр Тимофеевич

Мать: Кокорина Пелагея Филипповна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
24.10.1854

Жена: Кокорина Агафона Ларионова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
16.08.1855

Дочь: Кокорина Васса Матвеевна

Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
11.01.1857

Сын: Кокорин Афанасий Матвеевич

Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Кокорин Илья Матвеевич

Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
14.02.1859

Сын: Кокорин Фёдор Матвеевич

Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
09.04.1861

Дочь: Кокорина Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
11.06.1862

Дочь: Акилина Матвеевна

Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
26.02.1864

Дочь: Кокорина Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
28.04.1865

Дочь: Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кокорина Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Кокорина Агафона Ларионова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
27.06.1883

Сын: Кокорин Пётр Матвеевич

Мать ребёнка: Кокорина Параскева Савинова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
28.01.1885

Сын: Кокорин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Кокорина Параскева Савинова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
20.02.1888

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Кокорина Параскева Савинова

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Параскева Савинова

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
05.12.1902
д. Кокорины (Федоровский)
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