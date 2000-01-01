Кокорин Пётр Тимофеевич
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
04.02.1816
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акилина Петровна
Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Филипповна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Филипповна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Мамаева Мария Петровна
Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Филипповна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Филипповна
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1858