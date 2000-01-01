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Кокорин Пётр Тимофеевич

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Кокорин Тимофей Тимофеевич

Мать: Кокорина Степанида Иванова

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
04.02.1816

Жена: Кокорина Пелагея Филипповна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акилина Петровна

Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Филипповна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Филипповна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Мамаева Мария Петровна

Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Филипповна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Кокорин Матвей Петрович

Мать ребёнка: Кокорина Пелагея Филипповна

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
После 1858
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