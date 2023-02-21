Кокорина Степанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Степанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Кокорин Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Тимофеевич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Тимофеевич

Смерть
После 1816
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