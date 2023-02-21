Кокорина Степанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Тимофеевич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Тимофеевич
Смерть
После 1816