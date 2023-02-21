Кокорин Илья Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Илья Матвеевич

Кокорин Илья Матвеевич

avatar

Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

После 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858

Отец: Кокорин Матвей Петрович

Мать: Кокорина Агафона Ларионова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.03.1903

Сын: Кокорин Алексей Ильич

Мать ребёнка: Кокорина Мария Нестерова

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Мария Нестерова

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close