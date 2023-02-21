Кокорин Илья Матвеевич
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рожденияПосле 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.03.1903
Мать ребёнка: Кокорина Мария Нестерова
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Мария Нестерова
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно