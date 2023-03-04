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Кокорина Параскева Савинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

05.03.1888

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Матвей Петрович

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1883

Сын: Кокорин Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Кокорин Матвей Петрович

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1885

Сын: Кокорин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Кокорин Матвей Петрович

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1888

Дочь: (Кокорина) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Кокорин Матвей Петрович

Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.03.1888
Федоровской, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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