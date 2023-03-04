Кокорина Параскева Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти05.03.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1883
Отец ребёнка: Кокорин Матвей Петрович
Рождение ребёнка
28.01.1885
Сын: Кокорин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Кокорин Матвей Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1888
Дочь: (Кокорина) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Кокорин Матвей Петрович
Смерть
05.03.1888