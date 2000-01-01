Мамаев Андрей Иванович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения26.11.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1862
Отец: Мамаев Иван Фёдорович
Мать: Мамаева Мария Петровна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
06.02.1889
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
08.04.1890
Дочь: Мамаева Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
03.04.1892
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
04.09.1893
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
08.04.1896
Сын: Мамаев Терентий Андреевич
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Мамаев Андреевич
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
20.05.1901
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
29.12.1903
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Мамаев Андреевич
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно