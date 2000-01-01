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Мамаев Андрей Иванович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

26.11.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1862

Отец: Мамаев Иван Фёдорович

Мать: Мамаева Мария Петровна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
06.02.1889

Жена: Мамаева Евдокия Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
08.04.1890

Дочь: Мамаева Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Мамаев Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
04.09.1893

Сын: Мамаев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
08.04.1896

Сын: Мамаев Терентий Андреевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Мамаев Андреевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
20.05.1901

Сын: Мамаев Семён Андреевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
29.12.1903

Сын: Мамаев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Мамаев Андреевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Григорьевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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