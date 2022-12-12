Мамаева (Кормшикова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Кормшикова) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Кормшиков Григорий

Мать: не указана

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.02.1889

Муж: Мамаев Андрей Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
08.04.1890

Дочь: Мамаева Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Мамаев Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
04.09.1893

Сын: Мамаев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
08.04.1896

Сын: Мамаев Терентий Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Мамаев Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
20.05.1901

Сын: Мамаев Семён Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
29.12.1903

Сын: Мамаев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Мамаев Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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