Мамаева (Кормшикова) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Кормшиков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1889
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
08.04.1890
Дочь: Мамаева Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
03.04.1892
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
04.09.1893
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
08.04.1896
Сын: Мамаев Терентий Андреевич
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Мамаев Андреевич
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
20.05.1901
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
29.12.1903
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Мамаев Андреевич
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Иванович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно