Мамаева Евфрасинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Евфрасинья Ивановна

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

23.06.1859

Дата смерти

14.08.1859

Пол

Женский

Отец

Около 1832 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1859

Отец: Мамаев Иван Фёдорович

Мать: Мамаева Мария Петровна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
14.08.1859
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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