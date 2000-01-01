Мамаева Евфрасинья Ивановна
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения23.06.1859
Дата смерти14.08.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1859
Отец: Мамаев Иван Фёдорович
Мать: Мамаева Мария Петровна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
14.08.1859
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)