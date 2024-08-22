Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Мячев Максим Семенович

Мать: Мячева Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Бракосочетание
Около 1790

Муж: Рышков Потап Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Боровкова (Рышкова) Анна Потаповна

Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Рышкова Наталья Потаповна

Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Пыжьянова (Рышкова) Ксенья Потаповна

Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Рышков Евдоким Потапович

Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
22.06.1805 ст.

Дочь: Рышкова Хевронья Потаповна

Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 77 оборот
Рождение ребёнка
1807

Сын: Рышков Емельян Потапович

Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Чеснокова (Рышкова) Ульяна Потаповна

Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Гасо24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Рышков Филип Потапович

Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1811

Сын: Рышков Михайло Потапович

Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Смерть
Неизвестно

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