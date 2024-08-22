Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1769
Отец: Мячев Максим Семенович
Мать: Мячева Анна Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Бракосочетание
Около 1790
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Боровкова (Рышкова) Анна Потаповна
Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Рышкова Наталья Потаповна
Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Пыжьянова (Рышкова) Ксенья Потаповна
Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
22.06.1805 ст.
Дочь: Рышкова Хевронья Потаповна
Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 77 оборот
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Чеснокова (Рышкова) Ульяна Потаповна
Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич
Гасо24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Рышков Потап Алексеевич
ГАСО, 24-25-330-46об
Смерть
Неизвестно