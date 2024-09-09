Боровкова (Рышкова) Анна Потаповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1794
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 29л
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Боровкова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Максимович
ГАСО, 179-1-45-127л
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Боровкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Максимович
ГАСО, 179-1-45-127л
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Боровкова) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Максимович
ГАСО, 179-1-45-127л
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Боровков Иван Максимович
ГАСО, 179-1-45-126об
Рождение ребёнка
1832
Сын: Боровков Галактион Иванович
Отец ребёнка: Боровков Иван Максимович
ГАСО, 179-1-45-126об
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Боровков Иван Максимович
ГАСО, 179-1-213-196об
Смерть
Неизвестно