Боровкова (Рышкова) Анна Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Рышкова) Анна Потаповна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Рышков Потап Алексеевич

Мать: Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Иван Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 29л
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Боровкова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Максимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-127л
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Боровкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Максимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-127л
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Боровкова) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Максимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-127л
Рождение ребёнка
1829

Сын: Боровков Антон Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Максимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-126об
Рождение ребёнка
1832

Сын: Боровков Галактион Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Максимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-126об
Рождение ребёнка
1837

Сын: Боровков Денис Иванович

Отец ребёнка: Боровков Иван Максимович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-196об
Смерть
Неизвестно

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