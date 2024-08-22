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Рышков Потап Алексеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Рышков Алексей Никифорович

Мать: Рышкова Лукерья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Боровкова (Рышкова) Анна Потаповна

Мать ребёнка: Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Рышкова Наталья Потаповна

Мать ребёнка: Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Пыжьянова (Рышкова) Ксенья Потаповна

Мать ребёнка: Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Рышков Евдоким Потапович

Мать ребёнка: Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
22.06.1805 ст.

Дочь: Рышкова Хевронья Потаповна

Мать ребёнка: Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 77 оборот
Рождение ребёнка
1807

Сын: Рышков Емельян Потапович

Мать ребёнка: Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Чеснокова (Рышкова) Ульяна Потаповна

Мать ребёнка: Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Гасо24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Рышков Филип Потапович

Мать ребёнка: Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1811

Сын: Рышков Михайло Потапович

Мать ребёнка: Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Смерть
Неизвестно

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