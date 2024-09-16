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Рышков Михайло Потапович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Рышков Потап Алексеевич

Мать: Рышкова (Мячева) Марфа Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Рышкова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 179-1-213-160л
Рождение ребёнка
1842

Сын: Рышков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 179-1-213-159об
Рождение ребёнка
1847

Сын: Рышков Федот Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 179-1-213-159об
Смерть
Неизвестно

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