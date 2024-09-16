Рышков Михайло Потапович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Рышкова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО 179-1-213-160л
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: не указана
ГАСО 179-1-213-159об
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: не указана
ГАСО 179-1-213-159об
Смерть
Неизвестно