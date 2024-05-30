Рышкова Лукерья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Рышкова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Рышков Дорофей Алексеевич
Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Рышкова) Фекла Алексеевна
Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Рышкова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Смерть
Неизвестно