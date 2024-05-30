Рышкова Лукерья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова Лукерья Тимофеевна

Место рождения

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рышков Алексей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Рышков Потап Алексеевич

Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Рышков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Рышков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Рышкова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Рышков Дорофей Алексеевич

Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Рышкова) Фекла Алексеевна

Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Рышкова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Рышков Алексей Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Смерть
Неизвестно

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