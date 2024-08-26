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Рышков Дорофей Алексеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Рышков Алексей Никифорович

Мать: Рышкова Лукерья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рышкова (Ирысова) Ефимья Епифановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Рышков Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Рышкова (Ирысова) Ефимья Епифановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Заплатина (Рышкова) Марья Дорофеевна

Мать ребёнка: Рышкова (Ирысова) Ефимья Епифановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1814

Сын: Рышков Федор Дорофеевич

Мать ребёнка: Рышкова (Ирысова) Ефимья Епифановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 48об
Смерть
1832
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 48об

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