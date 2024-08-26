Рышков Дорофей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Рышкова (Ирысова) Ефимья Епифановна
ГАСО, 24-25-330-46об
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Заплатина (Рышкова) Марья Дорофеевна
Мать ребёнка: Рышкова (Ирысова) Ефимья Епифановна
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Рышкова (Ирысова) Ефимья Епифановна
ГАСО, рев1834, 48об
Смерть
1832
ГАСО, рев1834, 48об