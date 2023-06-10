Рышков Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРышков Михаил Алексеевич

Рышков Михаил Алексеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Рышков Алексей Никифорович

Мать: Рышкова Лукерья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рышкова А

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Рышкова Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Рышкова А

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л Мать неизвестна, умерла до ревизии 1816 года. Отец рекрут 1812 года. Дети остались в семье брата Ивана
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Рышкова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Рышкова А

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Рышкова Марья Михайловна

Мать ребёнка: Рышкова А

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-47л
Военная служба
С 1812
Рекрут
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.