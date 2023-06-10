Рышков Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 83 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рышкова А
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Рышкова Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Рышкова А
ГАСО, 24-25-330-47л Мать неизвестна, умерла до ревизии 1816 года. Отец рекрут 1812 года. Дети остались в семье брата Ивана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Рышкова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Рышкова А
ГАСО, 24-25-330-47л
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Рышкова Марья Михайловна
Мать ребёнка: Рышкова А
ГАСО, 24-25-330-47л
Военная служба
С 1812
Рекрут
Смерть
Неизвестно