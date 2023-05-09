Мячев Максим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Мячев Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Мячев Кондратий Максимович
Мать ребёнка: Мячева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Мячева Анна Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Ефимья Максимовна
Мать ребёнка: Мячева Анна Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Марья Максимовна
Мать ребёнка: Мячева Анна Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Мячева Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Мячева Анна Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мячева Анна Васильевна
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист