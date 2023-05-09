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Мячев Максим Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Мячев Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Мячев Кондратий Максимович

Мать ребёнка: Мячева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Мячев Еремей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Мячева Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Ефимья Максимовна

Мать ребёнка: Мячева Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Марья Максимовна

Мать ребёнка: Мячева Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Мячева Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Мячева Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мячева Анна Васильевна

Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 лист
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