Боровкова (Мячева) Ефимья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровкова (Мячева) Ефимья Максимовна

Боровкова (Мячева) Ефимья Максимовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Мячев Максим Семенович

Мать: Мячева Анна Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Боровкова Настасья Макаровна

Отец ребёнка: Боровков Макар Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Бракосочетание
Около 1794

Муж: Боровков Макар Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close