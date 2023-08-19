Боровкова (Мячева) Ефимья Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Мячев Максим Семенович
Мать: Мячева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Боровкова Настасья Макаровна
Отец ребёнка: Боровков Макар Павлович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Бракосочетание
Около 1794
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Смерть
Неизвестно