Боровков Макар Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Боровкова Настасья Макаровна
Мать ребёнка: Боровкова (Мячева) Ефимья Максимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Бракосочетание
Около 1794
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Рождение ребёнка
27.01.1796 ст.
Мать ребёнка: Боровкова (Мячева) Ефимья Максимовна
ГАСО, 24-25-330, 29об ГАПК,37-1-2б, 648об
Рождение ребёнка
1799
Сын: Боровков Родион Макарович
Мать ребёнка: Боровкова (Мячева) Ефимья Максимовна
ГАСО, 24-25-330, 29об
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Боровкова (Мячева) Ефимья Максимовна
ГАСО, 24-25-330, 29л
Смерть
1834
ГАСО, рев1834, 48об