Боровков Макар Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровков Макар Павлович

Боровков Макар Павлович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Боровков Павел Иванович

Мать: Боровкова (Комарова) Анна Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Боровкова Настасья Макаровна

Мать ребёнка: Боровкова (Мячева) Ефимья Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Бракосочетание
Около 1794

Жена: Боровкова (Мячева) Ефимья Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Рождение ребёнка
27.01.1796 ст.

Сын: Боровков Иван Макарович

Мать ребёнка: Боровкова (Мячева) Ефимья Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 29об ГАПК,37-1-2б, 648об
Рождение ребёнка
1799

Сын: Боровков Родион Макарович

Мать ребёнка: Боровкова (Мячева) Ефимья Максимовна

ГАСО, 24-25-330, 29об
Рождение ребёнка
1808

Сын: Боровков Филип Макарович

Мать ребёнка: Боровкова (Мячева) Ефимья Максимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 29л
Смерть
1834
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 48об

Мы используем куки для улучшения работы сайта.