Кутырева Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кутырев Перфилий Иванович

Отец ребёнка: Кутырев Иван Васильевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской губ
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кутырев Исаак Иванович

Отец ребёнка: Кутырев Иван Васильевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кутырев Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Кутырев Иван Васильевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кутырев Иван Иванович

Отец ребёнка: Кутырев Иван Васильевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кутырева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Кутырев Иван Васильевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кутырев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кутырев Иван Васильевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Иван Васильевич

Смерть
До 1858
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
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