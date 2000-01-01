Кутырева Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кутырев Перфилий Иванович
Отец ребёнка: Кутырев Иван Васильевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской губ
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Кутырев Иван Васильевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кутырев Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Кутырев Иван Васильевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Кутырев Иван Васильевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Кутырев Иван Васильевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Кутырев Иван Васильевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу