Кутырев Иван Иванович
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кутырев Иван Васильевич
Мать: Кутырева Анна Павловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кутырева Анисия Тимофеевна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Кутырева Анисия Тимофеевна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Кутырева Анисия Тимофеевна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Кутырева Анисия Тимофеевна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Кутырева Анисия Тимофеевна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно