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Кутырев Иван Иванович

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кутырев Иван Васильевич

Мать: Кутырева Анна Павловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кутырева Анисия Тимофеевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Кутырева Анисия Тимофеевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кутырев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кутырева Анисия Тимофеевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кутырев Федот Иванович

Мать ребёнка: Кутырева Анисия Тимофеевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кутырев Федор Иванович

Мать ребёнка: Кутырева Анисия Тимофеевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Анисия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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