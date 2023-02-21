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Кутырев Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Кутырев Василий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кутырев Перфилий Иванович

Мать ребёнка: Кутырева Анна Павловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской губ
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кутырев Исаак Иванович

Мать ребёнка: Кутырева Анна Павловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кутырев Терентий Васильевич

Мать ребёнка: Кутырева Анна Павловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кутырев Иван Иванович

Мать ребёнка: Кутырева Анна Павловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кутырева Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Кутырева Анна Павловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кутырев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кутырева Анна Павловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Анна Павловна

Смерть
1851
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
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