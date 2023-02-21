Кутырев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Кутырев Василий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кутырев Перфилий Иванович
Мать ребёнка: Кутырева Анна Павловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской губ
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Кутырева Анна Павловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кутырев Терентий Васильевич
Мать ребёнка: Кутырева Анна Павловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Кутырева Анна Павловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Кутырева Анна Павловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Кутырева Анна Павловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутырева Анна Павловна
Смерть
1851
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу