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Кутырев Терентий Васильевич

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кутырев Иван Васильевич

Мать: Кутырева Анна Павловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Кутырева Катерина Естафьевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Аграфена Терентьевна

Мать ребёнка: Кутырева Катерина Естафьевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кутырев Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Кутырева Катерина Естафьевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кутырев Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Кутырева Катерина Естафьевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Катерина Естафьевна

Смерть
Неизвестно
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