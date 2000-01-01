Кутырев Терентий Васильевич
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кутырев Иван Васильевич
Мать: Кутырева Анна Павловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Кутырева Катерина Естафьевна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Аграфена Терентьевна
Мать ребёнка: Кутырева Катерина Естафьевна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кутырев Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: Кутырева Катерина Естафьевна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кутырев Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: Кутырева Катерина Естафьевна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно