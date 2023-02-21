Кутырев Исаак Иванович
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Кутырев Иван Васильевич
Мать: Кутырева Анна Павловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Екимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Исааковна
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Екимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария Исааковна
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Екимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Екимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно