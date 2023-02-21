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Кутырев Исаак Иванович

Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кутырев Иван Васильевич

Мать: Кутырева Анна Павловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кутырев Михаил Исаакович

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Екимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья Исааковна

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Екимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мария Исааковна

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Екимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кутырев Федор Исаакович

Мать ребёнка: Кутырева Авдотья Екимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Авдотья Екимовна

Смерть
Неизвестно
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