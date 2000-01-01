Кутырева Авдотья Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Кутырев Исаак Иванович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья Исааковна
Отец ребёнка: Кутырев Исаак Иванович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария Исааковна
Отец ребёнка: Кутырев Исаак Иванович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Кутырев Исаак Иванович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно