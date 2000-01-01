Кутырева Авдотья Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Авдотья Екимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кутырев Михаил Исаакович

Отец ребёнка: Кутырев Исаак Иванович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья Исааковна

Отец ребёнка: Кутырев Исаак Иванович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мария Исааковна

Отец ребёнка: Кутырев Исаак Иванович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кутырев Федор Исаакович

Отец ребёнка: Кутырев Исаак Иванович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Исаак Иванович

Смерть
Неизвестно
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