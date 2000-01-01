Кутырев Перфилий Иванович
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской губ
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кутырев Иван Васильевич
Мать: Кутырева Анна Павловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской губ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кутырев Александр Порфирьевич
Мать ребёнка: Кутырева Прасковья Харитоновна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Кутырева Прасковья Харитоновна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно