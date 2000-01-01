Кутырев Перфилий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырев Перфилий Иванович

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской губ

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кутырев Иван Васильевич

Мать: Кутырева Анна Павловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской губ
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кутырев Александр Порфирьевич

Мать ребёнка: Кутырева Прасковья Харитоновна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кутырев Петр Перфильевич

Мать ребёнка: Кутырева Прасковья Харитоновна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Прасковья Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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