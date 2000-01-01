Кутырева Прасковья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Прасковья Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кутырев Александр Порфирьевич

Отец ребёнка: Кутырев Перфилий Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кутырев Петр Перфильевич

Отец ребёнка: Кутырев Перфилий Иванович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Перфилий Иванович

Смерть
Неизвестно
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