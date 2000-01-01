Кутырева Прасковья Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кутырев Александр Порфирьевич
Отец ребёнка: Кутырев Перфилий Иванович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Кутырев Перфилий Иванович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно