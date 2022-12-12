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Кутырев Александр Порфирьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

19.05.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кутырев Перфилий Иванович

Мать: Кутырева Прасковья Харитоновна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Кутырева Мария Трофимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кутырев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Кутырева Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Шустикова Олимпиада Александровна

Мать ребёнка: Кутырева Мария Трофимовна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Бокарева Домника (Домна) Александровна

Мать ребёнка: Кутырева Мария Трофимовна

Тобольская губерния, Ишимский округ
Рождение ребёнка
1864

Сын: Кутырев Иван Александрович

Мать ребёнка: Кутырева Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Кутырев Петр Александрович

Мать ребёнка: Кутырева Мария Трофимовна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Марфа Александровна

Мать ребёнка: Кутырева Мария Трофимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Мария Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец 1-ой, 2-ой гильдии
Смерть
19.05.1901
Причина смерти: Паралич
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