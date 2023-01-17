Кутырев Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Ильдефонсовна
Мать ребёнка: Кутырева Софья Людвиковна
с. Дубинское Дубинской вол
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Дудзинская Валерия Ивановна
Мать ребёнка: Кутырева Софья Людвиковна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кутырева Софья Людвиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 1-ой гильдии
Смерть
Неизвестно