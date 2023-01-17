Кутырев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырев Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кутырев Александр Порфирьевич

Мать: Кутырева Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Ильдефонсовна

Мать ребёнка: Кутырева Софья Людвиковна

с. Дубинское Дубинской вол
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Дудзинская Валерия Ивановна

Мать ребёнка: Кутырева Софья Людвиковна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кутырева Софья Людвиковна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Софья Людвиковна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 1-ой гильдии
Смерть
Неизвестно
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