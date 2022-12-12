Кутырева (Шадэ) Софья Людвиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева (Шадэ) Софья Людвиковна

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Место рождения

Талицкий завод Пермской губернии

Дата рождения

28.12.1864

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1864

Отец: Шадэ Szade Людвик Ludwik

Мать: Шадэ Паулина Людвиковна

Талицкий завод Пермской губернии
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Ильдефонсовна

Отец ребёнка: Кутырев Иван Александрович

с. Дубинское Дубинской вол
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Дудзинская Валерия Ивановна

Отец ребёнка: Кутырев Иван Александрович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кутырев Иван Александрович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Иван Александрович

Смерть
После 1930
Польша
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