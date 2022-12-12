Кутырева (Шадэ) Софья Людвиковна
Место рожденияТалицкий завод Пермской губернии
Дата рождения28.12.1864
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1864
Отец: Шадэ Szade Людвик Ludwik
Мать: Шадэ Паулина Людвиковна
Талицкий завод Пермской губернии
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Ильдефонсовна
Отец ребёнка: Кутырев Иван Александрович
с. Дубинское Дубинской вол
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Дудзинская Валерия Ивановна
Отец ребёнка: Кутырев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кутырев Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1930
Польша