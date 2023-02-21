Кутырева Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кутырев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Шустикова Олимпиада Александровна
Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Бокарева Домника (Домна) Александровна
Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич
Тобольская губерния, Ишимский округ
Рождение ребёнка
1864
Сын: Кутырев Иван Александрович
Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кутырев Петр Александрович
Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Марфа Александровна
Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1877