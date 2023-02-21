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Кутырева Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кутырев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Шустикова Олимпиада Александровна

Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Бокарева Домника (Домна) Александровна

Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич

Тобольская губерния, Ишимский округ
Рождение ребёнка
1864

Сын: Кутырев Иван Александрович

Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Кутырев Петр Александрович

Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Марфа Александровна

Отец ребёнка: Кутырев Александр Порфирьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Александр Порфирьевич

Смерть
1877
Ишим, город Ишим, Тюменская область
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