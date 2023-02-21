Кутырев Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутырев Андрей Александрович

Кутырев Андрей Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кутырев Александр Порфирьевич

Мать: Кутырева Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Короткевич Феонила Андреевна

Мать ребёнка: Кутырева Фелицата Ивановна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутырев ?

Мать ребёнка: Кутырева Фелицата Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Кутырева Фелицата Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Фелицата Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 1-ой гильдии
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Застрелен женой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close