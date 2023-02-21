Кутырев Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Короткевич Феонила Андреевна
Мать ребёнка: Кутырева Фелицата Ивановна
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутырев ?
Мать ребёнка: Кутырева Фелицата Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Кутырева Фелицата Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 1-ой гильдии
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Застрелен женой