Кутырева Фелицата Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Короткевич Феонила Андреевна
Отец ребёнка: Кутырев Андрей Александрович
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутырев ?
Отец ребёнка: Кутырев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Кутырев Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1930
Польша