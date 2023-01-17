Кутырева Фелицата Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Фелицата Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Короткевич Феонила Андреевна

Отец ребёнка: Кутырев Андрей Александрович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутырев ?

Отец ребёнка: Кутырев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Кутырев Андрей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Андрей Александрович

Смерть
После 1930
Польша
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