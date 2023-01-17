Мосолов Алексей Сергеев
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Мосолов Сергей Федоров
Мать: Мосолова Марья Тимофеева
Бракосочетание
До 1766
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Мосолова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Симеон Алексеев
Мать ребёнка: Мосолова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марина Алексеева
Мать ребёнка: Мосолова Катерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Николай Алексеев
Мать ребёнка: Мосолова Катерина Иванова
Смерть
1792