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Мосолов Алексей Сергеев

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Мосолов Сергей Федоров

Мать: Мосолова Марья Тимофеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1766

Жена: Мосолова Катерина Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Мосолова Катерина Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Симеон Алексеев

Мать ребёнка: Мосолова Катерина Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марина Алексеева

Мать ребёнка: Мосолова Катерина Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Николай Алексеев

Мать ребёнка: Мосолова Катерина Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1792
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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