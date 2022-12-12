Григорий Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Мосолов Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Василиса Григорьева
Мать ребёнка: Агафья Наумова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Антип Григорьев
Мать ребёнка: Агафья Наумова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Стефан Григорьев
Мать ребёнка: Агафья Наумова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Филат Григорьев
Мать ребёнка: Агафья Наумова
Смерть
1831