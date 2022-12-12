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Григорий Алексеев

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Мосолов Алексей Сергеев

Мать: Мосолова Катерина Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Василиса Григорьева

Мать ребёнка: Агафья Наумова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Антип Григорьев

Мать ребёнка: Агафья Наумова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Агафья Наумова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Филат Григорьев

Мать ребёнка: Агафья Наумова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1831
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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