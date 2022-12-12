Николай Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Мосолов Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Акулина Николаева
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дарья Николаева
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Около ?.08.1811
Сын: Трофим Николаев
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1816
Дочь: Акдотья Николаева
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анисья Николаева
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
1849