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Николай Алексеев

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Мосолов Алексей Сергеев

Мать: Мосолова Катерина Иванова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Татьяна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Акулина Николаева

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дарья Николаева

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Около ?.08.1811

Сын: Трофим Николаев

Мать ребёнка: Татьяна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1816

Дочь: Акдотья Николаева

Мать ребёнка: Татьяна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анисья Николаева

Мать ребёнка: Татьяна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1849
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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