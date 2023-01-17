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Мосолов Сергей Федоров

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Мосолов Федор

Мать: Мосолова ?

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Мосолов Павел Сергеев

Мать ребёнка: Мосолова Марья Тимофеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Мосолова Марья Тимофеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Мосолов Федор Сергеев

Мать ребёнка: Мосолова Марья Тимофеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Мосолов Степан Сергеев

Мать ребёнка: Мосолова Марья Тимофеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Мосолов Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Мосолова Марья Тимофеева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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