Мосолов Сергей Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Отец: Мосолов Федор
Мать: Мосолова ?
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: Мосолова Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Мосолова Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Мосолова Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Мосолова Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Мосолова Марья Тимофеева
Смерть
Неизвестно