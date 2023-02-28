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Мосолова Катерина Иванова

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Муж

1747 г.р.

Дети

Около 1767 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Иван Федотов

Мать: Настасья Карпова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1766

Муж: Мосолов Алексей Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Мосолов Алексей Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Симеон Алексеев

Отец ребёнка: Мосолов Алексей Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марина Алексеева

Отец ребёнка: Мосолов Алексей Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Николай Алексеев

Отец ребёнка: Мосолов Алексей Сергеев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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