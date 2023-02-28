Мосолова Катерина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Иван Федотов
Мать: Настасья Карпова
Бракосочетание
До 1766
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Мосолов Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Симеон Алексеев
Отец ребёнка: Мосолов Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марина Алексеева
Отец ребёнка: Мосолов Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Николай Алексеев
Отец ребёнка: Мосолов Алексей Сергеев
Смерть
Неизвестно