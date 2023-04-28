Мосолова Марья Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смертиДо 1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Отец ребёнка: Мосолов Сергей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Мосолов Сергей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Мосолов Сергей Федоров
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Мосолов Сергей Федоров
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Мосолов Сергей Федоров
Смерть
До 1776