Мосолова Марья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосолова Марья Тимофеева

Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1690

Дата смерти

До 1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Мосолов Павел Сергеев

Отец ребёнка: Мосолов Сергей Федоров

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Мосолов Сергей Федоров

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Мосолов Федор Сергеев

Отец ребёнка: Мосолов Сергей Федоров

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Мосолов Степан Сергеев

Отец ребёнка: Мосолов Сергей Федоров

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Мосолов Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Мосолов Сергей Федоров

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1776
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