Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулюгина (Агапова) Федосья Фоминична

Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Агапова Фома Матвеевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулюгин Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
27.11.1835

Сын: Кулюгин Яков Филиппович

Отец ребёнка: Кулюгин Филипп Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1839

Дочь: (Кулюгина) Просковья Филипповна

Отец ребёнка: Кулюгин Филипп Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1842

Сын: Кулюгин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Кулюгин Филипп Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1845

Сын: Кулюгин Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Кулюгин Филипп Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1848

Сын: Кулюгин Иван Филлипович

Отец ребёнка: Кулюгин Филипп Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.