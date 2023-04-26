Кулюгина (Агапова) Федосья Фоминична
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Агапова Фома Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1835
Отец ребёнка: Кулюгин Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
09.11.1839
Дочь: (Кулюгина) Просковья Филипповна
Отец ребёнка: Кулюгин Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
24.01.1842
Сын: Кулюгин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Кулюгин Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
16.01.1845
Сын: Кулюгин Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Кулюгин Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
20.09.1848
Отец ребёнка: Кулюгин Филипп Фёдорович
Смерть
Неизвестно